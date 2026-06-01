Olaszország a köztársaság nyolcvan évét ünnepli

Sergio Mattarella államfő a Quirinale elnöki palotában személyesen fogadta a látogatókat hétfőn, így indítva az olasz köztársaság két napon át tartó ünneplését, amely idén rendkívülinek számít a 80. évforduló miatt.

Idén a meghívottak a fogyatékkal élők, idősek és hátrányos helyzetű családok voltak. A 84 éves Mattarella személyesen nyitotta meg a Quirinale-palota kertjeinek kapuját, és fogadta a látogatókat. A vendégeket kisebb koncert várta, amelyen a második háború után létrejött olasz köztársaság utóbbi évtizedeinek ismert slágerei csendültek fel.

Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A nyolcvanadik évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében Mattarella az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta.

Hétfőn délután a Quirinale előtti téren ünnepélyes őrségváltásra került sor. Kedden a Forum Romanummal szomszédos sugárúton a szokásos katonai parádé elevenedik fel, este pedig mindenki előtt nyitott ünnepi koncertet tartanak a köztársasági palotánál. A római Operaház zenekara lép fel, valamint az olasz politikai, kulturális, sportélet nagy nevei váltják egymást a színpadon. Az eseményt a RAI közmédia egyenesben közvetíti.

A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel ezer videót töltöttek fel: a mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság.

Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.

Az olasz posta különbélyeget bocsátott ki: egy boldog női arcot ábrázol, „Megszületett a Olasz Köztársaság” felirattal, amely az 1946. június 2-i referendum napján megjelent újságcímlapokat idézi.

Nyolcvan évvel ezelőtt volt az első alkalom, hogy olaszországi választásokon a nők is részt vehettek.

Forrás: MTI

