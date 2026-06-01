Filléres trükk, amely távol tarthatja a legyeket

Sokan esküsznek a régi házi praktikára, aminek a lényege, hogy egy egyszerű, vízzel teli zacskó távol tartja a legyeket. De vajon valóban ennyire egyszerű lenne?

A legyek amellett, hogy igencsak kellemetlenek, veszélyes kórokozókat is terjeszthetnek, fontos tehát, hogy távol tartsuk őket a lakókörnyezetünktől. Ha járt már vidéki háznál vagy teraszos étteremben, valószínűleg látott az ajtó fölé akasztott, vízzel teli átlátszó zacskót. Ez a sokak által ismert házi praktika éppen ezt a célt szolgálja.

Legyek ellen zacskó – valóban működik?

A legismertebb magyarázat szerint a zacskóban lévő víz megtöri a fényt, ami összezavarhatja a legyek látását. Az összetett szemmel rendelkező rovarok így nehezebben tájékozódhatnak, ezért inkább elkerülik az adott területet. Mások úgy vélik, hogy a legyek nagy vízfelületnek érzékelik a zacskót, aminek szintén nem a barátai.

Tudni kell azonban, hogy bár a módszer rendkívül elterjedt, a tudományos vizsgálatok eddig nem tudták egyértelműen igazolni a hatékonyságát. Több kísérlet során nem tapasztaltak számottevő különbséget a legyek számában a vízzel teli zacskóval védett és a kontrollterületek között. A szakértők szerint ezért egyelőre nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a trükk valóban működik.

Mivel a módszer olcsó, egyszerű és veszélytelen, sokan továbbra is alkalmazzák. Ugyanakkor ha tuti biztos módszert keres, próbálja ki inkább ezeket:

Szereljen fel szúnyoghálókat;

ne hagyjon elöl ételmaradékot;

mindennap tisztítsa le a konyhapultot és az étkezőasztalt;

helyezzen ki rovarcsapdákat!

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Getty Images

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →