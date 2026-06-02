Halálos baleset Kárpátalján: egy fiatalkorú életét vesztette, többen súlyosan megsérültek

Halálos közúti baleset történt kedd reggel a Kijev–Csap főúton, a Munkácsi járásban található Kisanna (Hanykovica) közelében. A tragédiában egy 17 éves fiatal a helyszínen életét vesztette, további három személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

egy 18 éves, Huszti járásból származó fiatalember által vezetett Kia Sorento nedves útfelületen haladt, amikor a sofőr elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Mercedes Sprinter típusú kisbuszszal, amelyet egy 47 éves lembergi férfi vezetett.

A személygépkocsiban a sofőr mellett három, egyaránt 17 éves utas tartózkodott. Egyikük a helyszínen meghalt, ketten pedig életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba. Súlyosan megsérült a Mercedes vezetője is, akit traumatológiai osztályra szállítottak. A Kia sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A hatóságok mindkét járművezetőt alkoholvizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt hozott. A 18 éves sofőrt őrizetbe vették, és halálos kimenetelű közlekedési baleset okozásának gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene.

Az ügyben szakértői vizsgálatok indulnak a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

