Lekvárosüvegekben rejtette el a gránátokat egy técsői járási férfi

Illegális lőszer- és gránátkereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 40 éves férfit a Técsői járásban.

A nyomozás adatai szerint a vajnági lakos harci gránátok értékesítését szervezte meg Kárpátalja területén. A hatóságok megállapították, hogy a férfi az ország északkeleti régióiból szerezte be a lőszereket és robbanószerkezeteket, majd logisztikai szolgáltatók segítségével juttatta el azokat vásárlóinak.

A gyanúsított a gránátokat és a gyújtószerkezeteket lekvárosüvegekbe rejtette, hogy elkerülje a lebukást.

A rendvédelmi szervek a nyomozás során több illegális szállítást is dokumentáltak, ezt követően azonosították és őrizetbe vették a feltételezett szervezőt.

A bűncselekmény akár hét év szabadságvesztéssel is büntethető.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

