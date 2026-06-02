Több tízezer pisztrángivadék került a kárpátaljai hegyi patakokba

Folytatódik a sebes pisztráng állományának bővítését célzó program Kárpátalján. Az elmúlt héten csaknem 27 ezer ivadékot telepítettek a megye hegyi folyamaiba, ezzel is hozzájárulva a természetes halállomány megőrzéséhez és a folyók ökológiai egyensúlyának fenntartásához.

A mintegy 26 700, átlagosan háromgrammos ivadékot helyi halgazdaságokban nevelték fel, majd a Técsői járásban található Krasznosurka, Bruszturjanka és Janovec folyókba, valamint a Rahói járás területén fekvő Velikij-patakba engedték ki.

A természetvédelmi program finanszírozását olyan energetikai vállalatok biztosítják, amelyek kis vízerőműveket üzemeltetnek a térségben. A kezdeményezés célja, hogy ellensúlyozza az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásait, és elősegítse az értékes halfajok természetes szaporodását a hegyi vízrendszerekben.

Az akcióhoz helyi lakosok, erdőgazdasági szakemberek, önkormányzati képviselők és gyerekek is csatlakoztak. A résztvevők nemcsak a haltelepítés folyamatát követhették nyomon, hanem közvetlenül is hozzájárulhattak a pisztrángivadékok természetes élőhelyre történő visszatelepítéséhez.

A sebes pisztráng jelenléte különösen fontos mutatója a folyók jó ökológiai állapotának, mivel kizárólag tiszta, oxigéndús vizekben képes fennmaradni.

A szakemberek szerint az állomány rendszeres utánpótlása elengedhetetlen a faj hosszútávú megőrzéséhez és a hegyi vízi ökoszisztémák egészségének fenntartásához.

A halvédelmi program a következő időszakban további kárpátaljai hegyi vízfolyásokra is kiterjed, erősítve a térség természeti örökségének megóvását és a halállomány fenntartható kezelését.

Forrás: Facebook/

