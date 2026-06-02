Zord időjárás nehezítette három turista mentését a Rahói járásban

Kalandos körülmények között mentettek ki három turistát a Rahói járás hegyvidéki térségében a kárpátaljai hegyimentők. A boriszpili, kivij rihi és jahotini fiatalok a Máramarosi-havasokban, a Petrosz környékén tévedtek el, miközben az időjárási viszonyok rendkívül kedvezőtlenné váltak – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán.

A beszámolók szerint az egyik túrázó rosszul lett, feltehetően ételmérgezés miatt. A helyzetet tovább súlyosbította az éjszakai sötétség, a szakadó eső és a mindössze 6 Celsius-fok körüli hőmérséklet. A turisták ráadásul egy medve jelenlétére utaló nyomokat is észleltek a közelben, sőt állításuk szerint az állat hangját is hallották.

A riasztást követően a hegyi mentőszolgálat munkatársai speciális terepjáró járművekkel indultak a keresésükre. A nehezen járható hegyi terep ellenére még az éjszaka folyamán sikerült megtalálniuk az eltévedt fiatalokat. A rosszulléttel küzdő turistát a helyszínen ellátták, majd mindhármukat Tiszabogdányba (Bohdan) szállították.

A mentőszolgálat ismételten arra figyelmezteti a kirándulókat, hogy hegyi túrák előtt mindig tájékozódjanak az időjárás-előrejelzésről, és kedvezőtlen körülmények között ne vállaljanak felesleges kockázatot. A Kárpátok magashegyi térségeiben ugyanis az időjárás rövid idő alatt is jelentősen romolhat, ami komoly veszélyt jelenthet a felkészületlen túrázók számára.

Kárpátalja.ma

