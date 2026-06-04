Az összetartozás üzenetét közvetítették a Tulipán Tanoda növendékei Nagyberegen

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett kárpátaljai ünnepi rendezvénysorozat egyik állomásának adott otthont június 4-én Nagybereg. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanévzáró ünnepségén és gálaműsorán a helyi és környékbeli gyermekek népzenei, néptáncos és hagyományőrző előadásokkal emlékeztek meg a nemzeti összetartozásról.

A rendezvény kezdetén 90 gyermek táncolta el az Összetartozás táncát. A Nagyberegi Tulipán Tanoda, a Nagyberegi Harangvirág Óvoda, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola, valamint a beregújfalui óvoda és iskola növendékei közösen mutatták be a koreográfiát. A megható pillanatokat közös fotózás követte, amely méltó emléket állított az ünnepnek és a gyermekek összefogásának.

A kulturális műsorban a beregújfalusi óvoda és gimnázium tanulói népi gyermekjátékokat mutattak be, felléptek a Nagyberegi Harangvirág Óvoda növendékei, a Tulipán Tanoda hegedűsei, énekesei és néptánccsoportjai, valamint a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola tanulói is. A közönség dunántúli és szatmári népdalokat hallhatott, rábaközi és nyírségi táncokat láthatott, a műsor zárásaként pedig a Tulipán Tanoda nagy csoportos néptáncosai bökönyi asszonycsárdással arattak nagy sikert.

A műsor végén Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hálózatának igazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében felidézte, hogy négy évvel ezelőtt csatlakoztak ahhoz a dunamocsi kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a gyermekek az Összetartozás táncával emlékezzenek meg a nemzeti összetartozás napjáról. Hangsúlyozta, hogy az évek során a program jelentős közösségépítő erővé vált, és egyre több helyszínen, egyre több gyermek részvételével valósul meg. Mint fogalmazott, a magyarságot nem csupán a határok, hanem közös nyelvünk, kultúránk, hagyományaink és az egymás iránt érzett felelősségünk kapcsolja össze. Köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, az intézmények vezetőinek, a szülőknek és minden támogatónak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek megismerjék és továbbvigyék nemzeti örökségünket.

Az ünnepségen Lőrincz Péter, az Együtt Nagyberegért civil szervezet elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A 133. zsoltár szavaival arra emlékeztetett, hogy milyen jó és gyönyörűséges, amikor az emberek egységben, szeretetben élnek együtt. Beszédében kiemelte, hogy bár a Nemzeti Összetartozás Napja történelmünk egyik fájdalmas eseményéhez kapcsolódik, a jelen feladata nem a múlt sebeinek újranyitása, hanem az emlékezés és az összetartozás megélése. Úgy fogalmazott: a határok elválaszthatják a magyar közösségeket, de lélekben továbbra is egy nemzethez tartoznak. Külön örömét fejezte ki, hogy a gyermekek előadásain keresztül a jelenlévők a közösség jövőjébe is betekintést nyerhettek.

A nagyberegi rendezvény méltó módon kapcsolódott a Nemzeti Összetartozás Napjához. A gyermekek előadásai, a közös tánc és az ünnepi gondolatok egyaránt azt üzenték: a közösség ereje, a hagyományok tisztelete és az összetartozás érzése ma is fontos megtartó erőt jelent a kárpátaljai magyarság számára.

A Tulipán Tanoda ünnepi rendezvénysorozata és zárókoncertjei a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a MOL-ÚJ Európa Alapítvány Határtalan Nyár rendezvénysorozatának keretében, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével valósul meg.

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