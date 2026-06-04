Az összetartozás üzenetét táncolták el Kajdanón

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepi rendezvénysorozat részeként tartották meg a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanévzáró ünnepségét és gálaműsorát Kajdanón. A Kárpátalja-szerte zajló programsorozat célja, hogy a magyar közösségekhez tartozó gyermekek közösen emlékezzenek meg a nemzeti összetartozásról, miközben népi kultúránk értékeit is bemutatják.

A rendezvény kezdetén 103 gyermek mutatta be az Összetartozás táncát. A kajdanói, beregrákosi, munkácsi, szolyvai, fornosi és izsnyétei növendékek közös koreográfiája a határokon átívelő nemzeti egység gondolatát jelenítette meg, méltó nyitányaként az ünnepi műsornak.

Az ünnepség résztvevőit Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Ozsváth András köszöntötte. Beszédében kiemelte a Tulipán Tanoda szerepét a magyar népi hagyományok ápolásában és továbbadásában. Hangsúlyozta, hogy a népzene és a néptánc nem csupán kulturális örökségünk része, hanem közösségformáló erő is, amely segíti a fiatal generáció identitásának megőrzését. Mint fogalmazott, különösen nagy jelentősége van annak, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között a kárpátaljai magyar intézmények továbbra is működnek, közösséget építenek és lehetőséget biztosítanak a hagyományok megélésére. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar közösség támogatására.

Ezt követően Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy négy évvel ezelőtt csatlakoztak ahhoz a felvidéki kezdeményezéshez, amelynek keretében óvodások és iskolások az Összetartozás táncának bemutatásával emlékeznek meg a nemzeti összetartozás napjáról. Kiemelte, hogy az évek során egyre több helyszínen és egyre több gyermek részvételével sikerült megvalósítani a programot, amely mára valódi közösségépítő eseménnyé vált. Hangsúlyozta, hogy a magyarságot nem csupán a földrajzi határok, hanem közös nyelvünk, kultúránk, hagyományaink és az egymás iránt érzett felelősség is összeköti. Beszéde végén köszönetet mondott a pedagógusoknak, a szülőknek, az oktatási intézmények vezetőinek, valamint mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek neveléséhez és a magyar kulturális örökség továbbadásához.

A megemlékezésen Páll László, a kajdanói és beregrákosi református gyülekezet lelkipásztora is megosztotta gondolatait. Beszédében az összetartozás, a békesség és a közösségi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Az Efézusi levél szavait idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a megbékélés és az egymás iránti tisztelet nélkülözhetetlen a közösségek fennmaradásához. Isten áldását kérte a Kárpát-medencében együtt élő népekre.

A köszöntőket követően a gyermekek kulturális műsora következett. Színpadra léptek az izsnyétei óvodások, a munkácsi 4. számú Szent József Óvoda növendékei, a Szolyvai 1. Számú Elemi Iskola népi ének szakkörének tagjai, a beregrákosi óvodások, valamint a fornosi és beregrákosi gimnázium tanulói. A műsorban népi gyermekjátékok, népdalcsokrok és hangszeres produkciók egyaránt helyet kaptak. A rendezvény zárásaként a beregrákosi gimnázium citerás szakköre székelyföldi népdalokat adott elő.

A kajdanói ünnepség ismét bizonyította, hogy a népi kultúra és a közös élmények képesek összekapcsolni a fiatal generációkat, miközben erősítik a nemzeti identitást és az összetartozás érzését.

A Tulipán Tanoda ünnepi rendezvénysorozata és zárókoncertjei a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a MOL-ÚJ Európa Alapítvány Határtalan Nyár rendezvénysorozatának keretében, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével valósul meg.

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