Háziállatok bántalmazása miatt nyomoz a rendőrség az Ungvári járásban

Három háziállatot bántalmaztak a ungvári járási Ketergényen (Rozivka). Az esetet november 12-én jelentette a rendőrségen egy helyi lakos, akinek udvarára ismeretlen személy hatolt be, és megsebesítette az állatait.

A helyszínre az Ungvári Járási Rendőrség 1. számú rendőrőrsének nyomozócsoportja vonult ki. Az állami állatorvosi szolgálat szakemberével közösen végzett szemle során három kecskén szúrt és vágott sérüléseket találtak. Az egyik állat a sérülései következtében elpusztult.

A rendőrség szerint az eset felveti a állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményének gyanúját. Az ügy adatait felveszik az előzetes nyomozások egységes nyilvántartásába.

A rendőrök folytatják a szükséges nyomozati cselekményeket az elkövető azonosítása, valamint az eset körülményeinek és indítékainak tisztázása érdekében.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →