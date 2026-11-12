Háziállatok bántalmazása miatt nyomoz a rendőrség az Ungvári járásban
Három háziállatot bántalmaztak a ungvári járási Ketergényen (Rozivka). Az esetet november 12-én jelentette a rendőrségen egy helyi lakos, akinek udvarára ismeretlen személy hatolt be, és megsebesítette az állatait.
A helyszínre az Ungvári Járási Rendőrség 1. számú rendőrőrsének nyomozócsoportja vonult ki. Az állami állatorvosi szolgálat szakemberével közösen végzett szemle során három kecskén szúrt és vágott sérüléseket találtak. Az egyik állat a sérülései következtében elpusztult.
A rendőrség szerint az eset felveti a állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményének gyanúját. Az ügy adatait felveszik az előzetes nyomozások egységes nyilvántartásába.
A rendőrök folytatják a szükséges nyomozati cselekményeket az elkövető azonosítása, valamint az eset körülményeinek és indítékainak tisztázása érdekében.
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