Állatkínzás miatt nyomoz a kárpátaljai rendőrség

Állatkínzás ügyében indított nyomozást a rendőrség a Rahói járásban, miután a közösségi médiában olyan felvétel jelent meg, amelyen egy fára felakasztott kutyát bántalmaznak – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán november 2-án.

Az állat elpusztult, az ügyben egy 19 éves helyi fiatalembert állítottak elő.

A rendőrök a közösségi oldalak figyelése közben bukkantak a videóra, amelyen egy ismeretlen személy többször is fahusánggal ütlegel egy faágra felakasztott kutyát. A hatóságok haladéktalanul megkezdték az eset kivizsgálását, és megállapították, hogy az állatkínzás a rahói járásbeli Tiszabogdány (Bohdan) településen történt.

A bántalmazással egy 19 éves helyi lakost gyanúsítanak. A fiatalembert előállították a Rahói Járási Rendőrkapitányságra, ahol beismerte tettét.

A nyomozás során kiderült, hogy az eseményt egy 16 éves falubeli fiú rögzítette mobiltelefonjával, majd ő tette közzé a felvételt a közösségi médiában.

A helyszíni szemle során a rendőrök megtalálták az elpusztult állat maradványait. Az érintettektől a videófelvételeket tartalmazó mobiltelefonokat is lefoglalták.

A Rahói Járási Rendőrkapitányság nyomozói jelenleg az iratokat készítik elő ahhoz, hogy a 19 éves fiatalembert hivatalosan is meggyanúsítsák állatkínzással. A hatóságok a 16 éves fiú felelősségét is vizsgálják, amiért rögzítette és közzétette a történteket.

Az előzetes nyomozás folytatódik.

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