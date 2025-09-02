Illegális fakitermelés a csernobili zónában

77 millió hrivnya kárt okozó illegális fakitermelésre derült fény az egykori atomreaktor környékén. Egy kft. igazgatója ellen emelt vádat a Vishorodi Kerületi Ügyészség – olvasható a Kijev Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

A nyomozóhatóság kiderítette, hogy a bűncselekmény feltételezett elkövetője az Ukrenerho energetikai vállalattal állt szerződésben. A csernobili radiációs-ökológiai bioszféra rezervátum területén húzódó elektromos vezetékek útjának megtisztítására felbérelt személy azonban nem szerezte be a munkálatokhoz szükséges engedélyeket.

A vállalkozó 1023 fa kivágását szervezte meg a tiltott zónában, ezzel 77 millió hrivnyás kárt okozva. A nyomozás jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Kijev Megyei Ügyészség Facebook-oldala