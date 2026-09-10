Ittas katona robbantott gránátot egy üzlet közelében Kárpátalján

Gránátot robbantott egy üzlet közelében egy 33 éves férfi a Huszti járási Levelesen. Az elkövető ittas volt, és katonai szolgálati helyének önkényes elhagyása miatt körözték. Az esetben senki nem sérült meg.

A rendőrséghez szeptember 9-én 18 óra után érkezett bejelentés egy robbanás hangjáról. A rendelkezésre álló információk szerint a helyi lakos egy üzlet közelében gránátot tartott a kezében, majd eldobta azt. A szerkezet ezt követően felrobbant.

A rendőrök rövid időn belül őrizetbe vették a 33 éves férfit, aki katonai szolgálatot teljesít, ugyanakkor önkényesen hagyta el katonai szolgálati helyét. A történtek idején alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A hatóságok megállapították, hogy a férfi által eldobott gránát gyakorlógránát volt.

A rendőrség garázdaság miatt büntetőeljárást indított. A férfit emellett a katonai szolgálati hely önkényes elhagyásával is gyanúsítják.

Nyitókép: kárpátaljai rendőrség

A kárpátaljai rendőrség sajtósolgálata nyomán

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