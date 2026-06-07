Drogot is találtak a bódult állapotban vezető sofőrnél Ungváron

Közúti ellenőrzés során állítottak meg a járőrök egy Skoda típusú személygépkocsit Ungváron, a Marija Himinec utcában. A jármű vezetőjénél kábítószer-fogyasztásra utaló jeleket észleltek, ezért orvosi vizsgálat elvégzését kezdeményezték, amit a sofőr megtagadott.

A férfi gyanús viselkedése miatt a rendőrök megmotozták és átvizsgálták a járművét. Kis csomagban kábítószergyanús anyagot, zöld színű szárított növényt találtak nála.

A helyszíni ellenőrzés során az is kiderült, hogy a férfit korábban bírósági döntés alapján eltiltották a járművezetéstől. A hatóságok szerint nem ez volt az első hasonló szabálysértése: a rendőrség tájékoztatása alapján egy éven belül már másodszor merült fel vele szemben a gyanú, miszerint kábítószeres befolyásoltság alatt vezetett.

A férfi büntetőeljárás keretében felel majd tetteiért. A lefoglalt anyag vizsgálata és az eset részletes kivizsgálása jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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