Jelentős havazásra számíthatunk Kárpátalján

Jelentős mennyiségű hó hullhat Kárpátalja nagy részén éjszaka és a reggeli órákban.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint kevesebb mint 12 óra alatt 7–19 mm hó vagy havas eső várható.

A hegyvidéki területeken hóviharok is előfordulhatnak. Január 6-a és 9-e között az utakat jég boríthatja.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen időjárási körülmények fennakadásokat okozhatnak az áramszolgáltatásban, a közúti forgalomban, a közműszolgáltatások munkájában, a kommunikációban, az építőiparban, valamint a turisztikai és rekreációs ágazatokban.

A gépjárművezetőket arra kérik, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és fokozott óvatossággal közlekedjenek az utakon.

Kárpátalja.ma