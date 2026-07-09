Karantént vezettek be Ungváron egy veszélyes kártevő miatt

Karanténintézkedéseket vezettek be Ungváron, a 128. dandár hőseinek utcája 28. számánál, miután kimutatták a keskenytestű smaragd kőrisdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét. A rendkívül veszélyes kártevő a kőrisfákat pusztítja.

Mivel jelenleg nincs hatékony módszer a fertőzött fák megmentésére, az érintett fákat kivágják és megsemmisítik. A munkálatok július 9. és 20. között zajlanak.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkaterületen, amelyet figyelmeztető szalaggal jelölnek ki, ne parkoljanak gépjárműveikkel.

Emellett azt is javasolják, hogy a fakivágások idején senki ne tartózkodjon a veszélyzónában, és a gyermekeket, valamint a háziállatokat se engedjék a munkaterület közelébe.

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