Kezdetét veszi a Csend hónapja a Szinevéri Nemzeti Parkban

A Szinevéri Nemzeti Park területén kezdetét vette a szarvasbőgés időszaka.

A park hivatalos oldalán közzétett tájékoztatás szerint a szarvasbőgés erdeink egyik különleges jelensége, a gímszarvasbikák a szaporulat fenntartása miatt adnak évről évre lenyűgöző koncertet. A bőgéssel a vetélytársak távoltartására és a szarvastehenek meghódítására koncentrálnak.

A szarvasok ilyenkor aktívan párt keresnek, hangos üvöltésük messziről hallható, ami sok turistát is vonz, hogy szemtanúi legyenek a különleges jelenségnek.

A szarvasbőgési időszakban a béke és az állatok számára kedvező feltételek biztosítása érdekében a park igazgatósága elrendelte a Csend hónapját. A rendelet értelmében korlátozzák a látogatók számát, valamint tilos járművel behajtani a park területére. Ezenkívül tilos a nemzeti park területén állatot legeltetni, tilos hangoskodni és tilos a nemzeti park területén bármilyen erdészeti munka elvégzése.

A park egyes területeire tilos lesz a belépés.

A csend betartása érdekében a park dolgozói a rendőrséggel és a vadászokkal közösen ellenőrzéseket és razziákat végeznek majd, valamint megállítják az illegális betolakodókat és a hangoskodókat.

A szarvasbőgés időszaka általában szeptember közepétől október végéig tart.

A Szinevéri Nemzeti Park dolgozói arra kérnek minden látogatót, hogy úticéljuk tervezéskor vegyék figyelembe, hogy a park területére csak korlátozott számú érdeklődőket engednek be, valamint amennyiben be is engedik őket, arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be az előírt szabályokat.

