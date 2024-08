KFC nyílik Ungváron

Év végéig három új éttermet nyit Ukrajnában a KFC.

A tervek szerint szeptemberben Kijevben, októberben Ungváron, novemberben pedig Bila Cerkvában terjeszkedik tovább a gyorsétterem, így országszerte összesen 64 étterem tartozik majd hozzájuk, melyből 25 a fővárosban található.

A megyeszékhelyen a Korona bevásárlóközpontban kap majd helyet.

A KFC Ukraine továbbra is aktívan fejlődik, még háborús körülmények között is, az új helyek nyitása nem csupán a márka jelenlétének földrajzi kiterjedését jelenti, hanem új munkahelyek teremtését is, ami hozzájárul a régiók gazdasági támogatásához – mondta el Alina Kiptik, a KFC ukrajnai és a Tasty Food vezetője.

Kárpátalja.ma