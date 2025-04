Virtuózok jubileumi évad – Ők gyarapíthatják a világhírű magyar komolyzene nagyjainak sorát

17 fős mezőnnyel veszi kezdetét a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató verseny május 2-án a Dunán. A jubileumi évadot a hangszerek változatossága teszi még különlegesebbé. A magyar elődöntő zsűrije négy ifjú művésznek ad lehetőséget, hogy világsztárok előtt mutatkozzon be a nemzetközi fordulóban, de közülük csak egy tehetség kapja meg az azonnali továbbjutást jelentő mágikus hegedűt.

A közmédia műsorkínálatában 2014 óta szereplő komolyzenei tehetségkutató verseny, a Virtuózok ismét valóra váltja a fiatal tehetségek álmát: bemutatkozási lehetőséget ad hazai és nemzetközi színtéren egyaránt. A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a műsor a határon túli tehetségeket is felkutatta és hazánk elismert zenetanárainak közreműködésével mesterkurzuson is részt vehettek. Az Ácsné Szily Éva, Bátor Tamás, Dratsay Ákos, Eckhardt Gábor és Kohán István alkotta zsűri 3 fiatalt juttathatott a magyar elődöntőbe. A pénteki adás a válogató emlékezetes pillanatait is bemutatja.

A világ első, klasszikus zenére specializálódott tehetségkutató műsorának magyar elődöntőjében összesen 17 virtuóz előadását élvezhetik a Duna nézői. A május 2-i adásban 9 versenyző áll a Gödöllői kastély színpadára. A fuvola, cimbalom, zongora, trombita, oboa és cselló virtuózok mellett énekesek színesítik a mezőnyt. A hazai zsűri tagjai – Miklósa Erika, Balázs János, Batta András, Káel Norbert és Keller András – négy fiatalnak adhatnak életre szóló lehetőséget a nemzetközi színtéren való bemutatkozásra és világsztárok előtti fellépésre. A világhírű magyar klasszikus zene jövőjének reménységei izgalommal állnak az ítészek elé, és egyikük megkapja a biztos továbbjutást jelentő hegedűt Keller András zsűrielnöktől. További három versenyző az összesített pontszámok alapján menetel a nemzetközi elődöntőbe.

A Virtuózok számos fellépési lehetőséget biztosít a tehetségeknek. Az egyik nagysikerű koncerten mester és tanítványa, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, valamint Bartók Rádió Zenei Díjas Balázs János és az előző évad felfedezettje, Balogh Ádám Schubert darabját adta elő. A négykezest az első magyar elődöntő adásban extra produkcióként láthatják a Duna nézői.

A 2020 óta országhatárokat átívelően megvalósuló showműsor nemzetközi adásaiban Magyarország, Ausztria, Montenegró, Szerbia és Szlovénia tehetségei mérik össze tudásukat. A zsűriben mások mellett helyet foglal: Plácido Domingo, José Carreras, HAUSER, Dimash Qudaibergen, Veronica Bocelli, valamint a hazai klasszikus zene nagyságai: Miklósa Erika, Bogányi Gergely, Keller András, Káel Csaba és Várdai István. A döntőben szimfonikus nagyzenekarral lépnek színpadra a finalisták, a Concerto Budapest kíséretével. A nagy múltú zenekar zeneigazgatója és vezető karmestere a Virtuózok zsűritagja, Keller András világhírű hegedűművész.

Virtuózok 10. évad – első magyar elődöntő május 2-án 20:30-tól a Dunán.

Fotó: Virtuózok