Kígyó mart meg egy 8 éves gyermeket az Ungvári járásban

Kígyómarás miatt riasztották a mentőket az Ungvári járásban június 23-án.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 8 éves gyermeket a lakóhelye közelében, a kertben érte a marás. Mint írják, a gyermeket a bal lábfején harapta meg a kígyó, ezután panaszok léptek fel nála.

A helyszínre a 304-es számú mentőegység érkezett. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták a gyermeket, ellátták, majd további kivizsgálás és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.

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