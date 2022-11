Kijevbe érkezett Novák Katalin

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke Kijevbe látogatott szombaton, Volomidir Zelenszkij ukrán elnök meghívásának eleget téve. A találkozóról a köztársasági elnök a közösségi oldalán posztolt.

„Itt vagyok Kijevben az ukrán elnök meghívására. Ahol baj van, ott segítünk” – írta a köztársasági elnök a Facebook-oldalán.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Facebook-posztjában jelezte, hogy

a magyar kormány bilaterális alapon fog támogatást nyújtani Ukrajnának.

Orbán Balázs azt írta közösségi oldalán:

„Döntött a kormány: az EU által Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitelből a hazánkra eső 187 millió eurós összeget hitelfelvétel és közös eladósodás nélkül, a magyar költségvetésből biztosítjuk! Magyarország kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, de kizárólag bilaterális alapon, a közös hitelfelvétel ugyanis nem jelent mást, mint közös eladósodást és a pénzügyi szuverenitás elvesztését”

Ukrajnában az orosz rakétacsapások következtében a lakossági energiainfrastruktúra jelentős része megsemmisült. Az ukrán vezetők és a sajtóból érkező beszámolók alapján több nagyvárosban is tartós áramkimaradások vannak és nem biztosított a lakosság vízellátása sem. Az esetenként 15–20 óráig is tartó áramszünetek már Kárpátalját is elérték.

A megye kormányzója arról számolt be pénteken az M1 Híradónak, hogy az objektumok közel 50 százaléka van lekapcsolva az elektromos hálózatról, azonban a kórházakban és a stratégiai intézményekben gondoskodnak az energiáról. Az elmúlt napok hírei alapján akár tízmillió ember is áram nélkül maradhat a háború sújtotta szomszédunkban.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Novák Katalin Facebook-oldala