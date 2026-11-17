November 15-én tartják a koraszülöttek világnapját. Az alkalomból az Ungvári Városi Többprofilú Klinikai Kórház közölte, hogy az elmúlt kilenc hónapban 112 koraszülött gyermek jött világra a városban működő klinikai perinatális központban.

A közlemény szerint a 36. terhességi hét előtt született csecsemők ellátását két szakosodott részleg végzi. Az újszülött-intenzív osztályon a legsúlyosabb állapotú, rendkívül alacsony súlyú, illetve különböző egészségügyi problémákkal világra jött gyermekeket kezelik. A neonatológiai osztályon a csecsemők további gondozása, állapotuk stabilizálása és a hazabocsátásra való felkészítése zajlik.

Az intézmény tájékoztatása alapján az osztályok korszerű orvosi berendezésekkel rendelkeznek. Ezek között szerepelnek a légzéstámogató készülékek, inkubátorok, újraélesztő asztalok, infúziós pumpák, fototerápiás lámpák, valamint mobil röntgen- és ultrahangberendezések. A műszerek lehetővé teszik a koraszülöttek állapotának folyamatos megfigyelését és kezelését.

A kórház egy különösen kis súlyú újszülött esetét is ismertette. Az eddigi legkisebb, Ungváron világra jött kislány mindössze 490 grammal született. Két hónapos kórházi ellátást követően, 1600 grammos testsúllyal engedték haza.

A közlemény további sikeres eseteket is említ: 600, 650 és 720 grammos születési súlyú csecsemők felépüléséről számoltak be.

Kárpátalja.ma

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