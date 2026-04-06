Rátámadtak egy mentősre szolgálat közben Ungváron

Egy feldühödött hozzátartozó támadt rá a mentőszolgálat egyik munkatársára április 5-én – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebookon.

A mentősöket strokegyanús esethez riasztották. A helyszínre érkezve a 84 éves beteg hozzátartozója felfokozott érzelmi állapotban fogadta őket:

trágár szavakkal illette a mentősöket, majd rátámadt az egyikükre. Megragadta a vállánál, rángatta, megpróbálta elvenni a mentős táskáját, végül pedig a mentősnőt erővel a liftbe lökte.

A mentőszolgálat munkatársai rendőri segítséget kértek.

Az eset miatt a beteg ellátása késve kezdődött meg.

A vizsgálatok során beigazolódott az agyvérzés gyanúja: a 84 éves nő több mint egy napja mozdulatlanul feküdt, segítségre várva. A beteget kórházba szállították.

A támadás következtében a mentősnő vállán zúzódás, kezén pedig több horzsolás keletkezett.

A mentőszolgálat közleményében hangsúlyozta:

A mentősök jogi védelme nem megfelelő, az ilyen jellegű támadások gyakran nem járnak súlyos következményekkel.

