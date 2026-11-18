Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője újabb híreket közölt a megyénket ért keddi orosz dóntámadás kapcsán.

A kormányzó bejegyzésében kiemelte, hogy a légvédelmi egységeknek tegnap sikerült lelőniük két pilóta nélküli repülőgépet, ezek roncsait már megtalálták és azonosították.

Egy harmadik drón keresése azonban továbbra is tart a Munkácsi járásban, Újdávidháza (Nove Davidkovo) térségében.

A tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy a légvédelem munkája során különböző fegyvereket, így elfogó drónokat is alkalmaznak, amelyek tartalmazhatnak robbanóanyagot. Ezek maradványaival a lakosság is találkozhat a bevetések helyszínén.

A lelőtt eszközök roncsai a becsapódás vagy megsemmisítés után akár több tíz méteres körzetben is szétszóródhatnak

– figyelmeztetett Bileckij, aki nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, és semmilyen gyanús tárgyat ne érintsenek meg, illetve ne próbálják máshová vinni. Különösen fontos, hogy a gyermekek figyelmét is felhívják a veszélyre.

Ismeretlen vagy gyanús tárgy észlelésekor a 101-es vagy a 102-es segélyhívó számot kell tárcsázni,

és pontosan meg kell adni a megtalálás helyét. A szakemberek elvégzik a szükséges intézkedéseket.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Miroszlav Bileckij

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