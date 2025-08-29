MRSZ: 150 kárpátaljai diák kapott tanszercsomagot
A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) idén nyáron is tanszergyűjtő akciót hirdetett Radírozzuk ki a különbségeket! címmel.
Ahogyan minden évben, úgy most sem feledkeztek meg a határon túli gyermekekről sem. A szeretetszolgálat Kárpátaljára, Királyhágómellékre és Délvidékre is juttat tanszeradományokat.
Elsőként augusztus 28-án Kárpátaljára érkezett 150 iskolatáska és tanszercsomag, amelyek a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, illetve a Sámuel Alapítvány nehéz helyzetű gyermekeihez kerültek.
Az ünnepi adományátadáson Czibere Károly, az MRSZ elnöke elmondta:
Nyitókép: Magyar Református Szeretetszolgálat