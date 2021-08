Nincs előrehaladás az ukrán polgármester halálának ügyében

Az ukrán országos rendőrség nyomozói még vizsgálják azokat a felvételeket, amelyek a vasárnap holtan talált Krivij Rih-i polgármester házánál rögzítettek a térfigyelő kamerák, de egyelőre az elhunyton kívül más személyt nem láttak rajtuk – közölte hétfői sajtótájékoztatóján Anatolij Scsadilo Dnyipropetrovszk megyei rendőrfőnök.

Kosztyantin Pavlovot, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő Krivij Rih város polgármesterét vasárnap találta holtan egy ismerőse háza verandájának küszöbén.



Scsadilo elmondta, hogy a holttestet átvizsgálták, és egy lőtt sebet találtak rajta, de azt nem részletezte, mely testrészén. Előző nap a híradások arról számoltak be, hogy a lövés a politikust a fején találta el. A rendőrségi vezető szavai szerint a hatóságok egyelőre három lehetséges okát vizsgálják a halálesetnek: a gyilkosságot, az öngyilkosságot, valamint a gondatlan fegyverkezelés miatt bekövetkezett halált. A férfi nevére két fegyver volt bejegyezve, egy önvédelmi és egy karabély vadászpuska, a lőtt sebet a vizsgálat eredménye szerint ez utóbbi okozta.



A megyei rendőrfőnök közölte, hogy megfigyelőkamerák vannak felszerelve az elhunyt polgármester házában és annak környékén is. A felvételeket a nyomozók átnézték, egyelőre a polgármesteren kívül mást nem láttak rajtuk, de még folytatják tüzetesebb elemzésüket – tette hozzá.



Elmondta: a rendőrségnek egyelőre nincs tudomása arról, hogy Pavlov fenyegetést kapott volna. A tájékoztatón elhangzott, hogy a polgármester halála körülbelül vasárnap reggel hat és hét óra között állt be. A felesége nem volt otthon, egy tengerparton nyaralt, az éjjel tért haza, és a rendőrök már “megkezdték vele a munkát”.



A 48 éves Kosztyantin Pavlov a Moszkva-barát Ellenzéki Platform – Életért párt tagja volt, 2020 decemberében lett Krivij Rih polgármestere, miután a második fordulóban legyőzte a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája jelöltjét. Az Ellenzéki Platformnál kizárják, hogy öngyilkosságot követett volna el, szerintük meggyilkolták. Vadim Rabinovics, a párt parlamenti képviselője vasárnap közölte, hogy Pavlov halálával most a Nép Szolgája párthoz tartozó Olekszandr Kotljar veszi át a polgármesteri teendőket a városban.



Zelenszkij vasárnap a Telegram üzenetküldő portálon azt írta, hogy személyes ellenőrzése alatt fogja tartani a polgármester halálának ügyét, és ragaszkodik ahhoz, hogy a bűnüldöző szervek rendszeres jelentést tegyenek a nyilvánosság előtt a nyomozás állásáról.

Forrás: mti.hu