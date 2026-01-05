Nyolcéves kislány vesztette életét a Munkácsi járásban

Azonnal belehalt sérüléseibe az a nyolcéves kislány, akire rádőlt egy fa a munkácsi járási Vinkó (Vinkove) községben január 5-én – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyermek családjának egyik barátja fákat vágott ki a házuk közelében, miközben a kislány a közelben játszott.

Az egyik fa a gyermekre zuhant, aki a mentők kiérkezése előtt életét vesztette.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség