Nyolcéves kislány vesztette életét a Munkácsi járásban
Azonnal belehalt sérüléseibe az a nyolcéves kislány, akire rádőlt egy fa a munkácsi járási Vinkó (Vinkove) községben január 5-én – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyermek családjának egyik barátja fákat vágott ki a házuk közelében, miközben a kislány a közelben játszott.
Az egyik fa a gyermekre zuhant, aki a mentők kiérkezése előtt életét vesztette.
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. Az ügyben tart a nyomozás.
Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség