Öt gyermek lett rosszul pihenés közben a Beregszászi járásban

Sürgősségi ellátásra volt szüksége öt gyermeknek a Beregszászi járásban, akik egy kárpátaljai pihenés során rosszullétre panaszkodtak.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 14–15 éves korú gyermekeknél előzetesen emésztőrendszeri működési zavart állapítottak meg. A fiatalokat a Beregszászi Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és ellátásra.

Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban, különösen nagy melegben, fokozott figyelmet kell fordítani az élelmiszerek megfelelő tárolására és a higiéniai szabályok betartására. A magas hőmérséklet miatt egyes ételek – például húsos készítmények, tejtermékek, tojásos vagy krémes édességek, illetve készételek – rövid idő alatt megromolhatnak.

A vízparti pihenés során is fontos az elővigyázatosság, mivel a nem megfelelő körülmények között használt természetes és mesterséges vizek növelhetik egyes fertőzések kockázatát.

A szakemberek szerint hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés, gyengeség vagy láz esetén ajánlott orvosi segítséget kérni, különösen gyermekek esetében.

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