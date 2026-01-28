Öt hónapos csecsemő halálának ügyében nyomoz a munkácsi rendőrség

A munkácsi rendőrség vizsgálja egy öt hónapos csecsemő halálának körülményeit, aki a megyei gyermekkórház intenzív osztályán hunyt el – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata január 28-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint január 24-én érkezett bejelentés a gyermek haláláról. A csecsemő 21 éves édesapja gondatlansággal vádolta meg az egészségügyi dolgozókat.

A rendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a gyermek koraszülött volt, így hosszú ideig kezelték légzési problémák miatt. Január 23-án a kisfiú egészségügyi állapota romlani kezdett, ezért kórházba szállították. Néhány órával később a gyermek átkerült az intenzív osztályra, majd éjfél körül az orvosok halottnak nyilvánították.

A rendőrség büntetőeljárást indított. Az ügyben igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halál okának megállapítására.

Kárpátalja.ma