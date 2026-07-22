Óvodából lopott egy hajléktalan férfi Ungváron

Nagy Nikolett Közélet

Rövid időn belül elfogták az ungvári rendőrök azt az 51 éves hajléktalan férfit, aki két óvodai dolgozó táskáját lopta el egy iskola-előkészítő intézményből – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 22-én.

A nyomozás szerint a férfi kihasználta, hogy senki sem tartózkodott a közelben, majd az épületbe bejutva eltulajdonított két női táskát, amelyekben személyes iratok és készpénz is volt.

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és őrizetbe vették a gyanúsítottat. Az ellopott tárgyakat lefoglalták, és visszaadják jogos tulajdonosaiknak.

A férfi ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben folyamatban van a nyomozás, a gyanúsított akár 5–8 év szabadságvesztésre is számíthat.

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