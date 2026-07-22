Óvodából lopott egy hajléktalan férfi Ungváron

Rövid időn belül elfogták az ungvári rendőrök azt az 51 éves hajléktalan férfit, aki két óvodai dolgozó táskáját lopta el egy iskola-előkészítő intézményből – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 22-én.

A nyomozás szerint a férfi kihasználta, hogy senki sem tartózkodott a közelben, majd az épületbe bejutva eltulajdonított két női táskát, amelyekben személyes iratok és készpénz is volt.

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították és őrizetbe vették a gyanúsítottat. Az ellopott tárgyakat lefoglalták, és visszaadják jogos tulajdonosaiknak.

A férfi ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben folyamatban van a nyomozás, a gyanúsított akár 5–8 év szabadságvesztésre is számíthat.

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