A kikötői infrastruktúrát támadták az oroszok Odesszában
Az orosz hadsereg drónokkal támadta az Odessza megyei Izmaili járásban található kikötői infrastruktúrát csütörtökre virradóra, a becsapódások következtében tűz keletkezett – jelentette a helyi katonai közigazgatási hivatal.
Az Izmaili járási közigazgatási hatóság nem tett közzé adatokat a tűz mértékéről, a keletkezett károkról és az esetleges áldozatokról sem. Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon arról számolt be, hogy egy 18 éves nő súlyosan megsebesült az egyik légicsapás következtében.
Az orosz hadsereg csütörtökre virradóra és a hajnali órákban drónokkal támadta az észak-ukrajnai Csernyihivet, három vállalat területén károk keletkeztek, garázsok és gépjárművek rongálódtak meg, de sebesültek nincsenek – jelentette a városi önkormányzat sajtószolgálata.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 133 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 111 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenöt helyszínen találatokat regisztráltak, 16 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.
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MTI