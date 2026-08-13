Nem tervezik a nők mozgósítását Ukrajnában

Az elmúlt időszakban több elektronikus petíció is megjelent, amelyek a nők katonai kötelezettségeire és mozgósítására vonatkozó szabályok megváltoztatását javasolják. Ezek nyomán vita indult arról, hogy Ukrajnában a jövőben a nőkre is kiterjeszthetik-e a mozgósítást.

Jelenleg azonban nincs ilyen terv. Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője, Andrij Kovalenko közölte, hogy nem készülnek a nők mozgósításának bevezetésére, és a háromgyermekes szülőkre vonatkozó szabályok megváltoztatását sem tervezik.

Petíciók indították el a vitát

Az ukrán kormány elektronikus petíciós oldalán több olyan kezdeményezés is megjelent, amely a nők katonai kötelezettségeinek felülvizsgálatát javasolja.

Az egyik petíció szerint a katonai kötelezettséget a munkaképes, gyermektelen nőkre is ki kellene terjeszteni. Egy másik kezdeményezés a férfiak és nők számára azonos alapvető mozgósítási szabályokat javasol.

Olyan petíció is született, amely bizonyos életkor felett kötelező katonai nyilvántartást, katonai kiképzést, valamint mozgósítás esetén a férfiakéval azonos feltételek mellett történő behívást indítványozna.

A petíciók azonban önmagukban nem változtatják meg a hatályos jogszabályokat. Ezek csupán magánszemélyek által benyújtott javaslatok, és nem jelentenek már elfogadott döntést vagy új mozgósítási szabályt.

A Dezinformáció Elleni Központ ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincs alapja annak, hogy Ukrajnában a nők mozgósításának bevezetéséről beszéljünk.

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Kárpátalja.ma/tsn.ua

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