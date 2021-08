Raduckij: Ukrajna kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni a be nem oltottak számára

Ukrajna hamarosan kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni azok számára, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen – írta hétfőn a Facebookon Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi minisztérium már bevezette azt a korlátozást, amelynek értelmében csak azokban az oktatási intézményekben folytatódhat az oktatás a szokásos módon, amelyekben a tanári kar legalább nyolcvan százaléka be van oltva. Eddig a pedagógusoknak mintegy fele vette fel a védőoltást – fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A portál szerint logikus, hogy hasonló korlátozást vezessenek be a közösségi közlekedés, a vendéglátóegységek, az üzletek, illetve az önkormányzati intézmények alkalmazottaira is, mivel ők szintén közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal.

“Egy beteg buszvezető nem kevesebb embert fertőz meg, mint egy tanár” – indokolta álláspontját Raduckij. Hozzáfűzte: Ukrajnában nem tették kötelezővé a védőoltást senki számára, de szerinte igazságos lenne megkövetelni ezt azok számára, akik olyan munkát végeznek, amelynek során nagyszámú emberrel érintkeznek. Rámutatott arra, hogy míg korábban nem volt elegendő koronavírus elleni vakcina mindenki számára, az elmúlt két hétben több mint 4,5 millió oltóanyag érkezett Ukrajnába. A vállalatok pedig kérhetik, hogy oltócsoport szálljon ki hozzájuk, és helyben adja be az oltást az ott dolgozóknak – emelte ki.

Ihor Kuzin országos tisztifőorvos az RBK-Ukrajina hírportálnak ugyanakkor azt mondta, hogy egyelőre nem tervez a kormányzat újabb korlátozásokat bevezetni azon felül, amit már a pedagógusokra vonatkozóan megtett. Hozzátette: mindenképpen megvizsgálják viszont annak lehetőségét, hogy a beoltottaknak könnyítsenek a korlátozásokon.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta 3 599 169-en kapták meg valamely védőoltás első, 2 033 616-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Vasárnap 38 080 embert oltottak be az országban.

Forrás: mti.hu