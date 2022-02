Spanyolország evakuálta kijevi nagykövetségét, a külképviselet munkatársai több mint száz spanyol állampolgárral együtt, szervezett konvojban hagyják el az országot – közölte José Manuel Albares külügyminiszter a Cope rádió reggeli műsorában pénteken.

A tárcavezető elmondta: egy ötven főből álló konvoj már csütörtökön távozott Lengyelország felé. Több mint száz spanyol állampolgár azonban továbbra is Ukrajnában kíván maradni, többségük kettős állampolgár.



Beszámolt arról is, hogy Spanyolország humanitárius segélyt küld Ukrajnába Lengyelországon keresztül, a többi közt orvosi felszereléssel és gyógyszerrel, emellett a civilek védelmére golyóálló mellényeket és sisakokat is eljuttatnak.



José Manuel Albares kizárta, hogy Spanyolország támadó akcióban vegyen részt.



A spanyol külügyminiszter hangsúlyozta: Putyin katonai agressziójával a béke, a jólét és a nemzetközi törvényesség európai rendjét kérdőjelezi meg. Azonban az ár, amelyet a tömeges szankciókkal fizetni fognak, nem lesz elviselhető az orosz gazdaság számára – érvelt.



A tárcavezető elismerte, hogy mindennek költségei lesznek bizonyos európai ágazatokban is, ám véleménye szerint ezek nem mérhetők össze “a tétlenség, a semmittevés árával” egy “Európa szívében zajló háborúval” szemben.



Hozzátette: az Európai Unió már vizsgálja a kompenzációs intézkedések lehetőségeit.

Forrás: mti.hu