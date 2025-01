Spanyolország ukrajnai nagykövete járt Kárpátalján

Kárpátaljára érkezett Spanyolország ukrajnai nagykövete, Ricardo López-Aranda Jagu január 30-án. Látogatása alatt találkozott Miroszlav Bileckijjel, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetőjével és Bohdan Andrijivval, Ungvár polgármesterével is.

A spanyol küldöttség célja, hogy közelebbről is megismerkedjenek a régió helyzetével, mielőtt részt vesznek a Ukrainian Culture Conference: Cooperation for Resilience konferencián. Ez a rendezvény a kulturális szektor ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a kulturális örökség védelmét fenyegető közös veszélyekről szól.

A találkozón Bileckij és a nagykövet a Kárpátalja és a spanyol Castello tartomány közötti kapcsolat helyreállításáról beszéltek. A két térség között 2010-ben aláírt együttműködési memorandum van érvényben. Emellett beszéltek arról, hogy Kárpátalja kapcsolatait kiterjesszék a Valencia régióra is, mivel több hasonlóság is van a két térség között. Bileckij a tapasztalatcsere fontosságát is kiemelte, különösen az egészségügy, az áramellátás és az inklúzió területén. A kormányzó végül kérte, hogy Spanyolország fontolja meg a Donyecki Megyei Akadémiai Színház meghívását, amely jelenleg Kárpátalján működik.

Ungvár polgármesterével a lehetséges spanyol városokkal való együttműködésről tárgyalt a küldöttség. A nagykövet elmondta, hogy Spanyolországban jelentős ukrán diaszpóra él, amely aktívan segíthet a kapcsolatok kialakításában.

A spanyol diplomáciai képviselet kész mindenben segíteni Kárpátalja törekvéseit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala