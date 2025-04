Keresztútjárás a beregszászi fehér kereszthez

A kedvezőtlen hideg, szeles időjárás ellenére a beregszászi római katolikus egyházközség hívei április 6-án délután szabadtéri keresztútra indultak a város melletti hegyre, ahol az emelkedőn haladva stációról stációra elmélkedtek Jézus szenvedésein. A keresztút a hegy tetején található nagy fehér keresztig tartott.

Az eseményre a környező települések hívei is eljöttek: Kígyós, Mezőkaszony, Macsola, Jánosi.

Az áhítat Molnár János atya, beregszászi esperes-plébános rövid köszöntőbeszédével kezdődött, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a keresztút éppen délután 3 órakor kezdődik, amely Jézus halálának az időpontja.

A keresztút egy jó alkalom arra, hogy a nehézségeinket felajánljuk egy jó, nemes célért. Ahogy egyre magasabbra emelkedtünk, a nehézségeket is egyre magasabbról, felülről, az Isten szemszögéből láttuk. Egyre jobban megértettük, hogy Istennek gondja van ránk, nem hagy magunkra. És ha meg is engedi életünkben a problémákat, azt is csak azért, hogy érzékennyé és nemesebbé tegye lelkünket, hogy fogékonyabbak legyünk mások nehézségeire.

Az állomásoknál a hívek olvasták fel az elmélkedéseket, majd a stációk között énekekkel őrizték meg a Jézus szenvedéséről szóló gondolataikat.

A fehér keresztnél végül készült egy csoportkép, melyen jó volt látni, hogy kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, középkorúak számára is fontos, hogy méltóképpen készüljenek fel egyházi évünk legnagyobb ünnepére, a húsvétra.

Egy hét múlva, virágvasárnap egyházmegyei szabadtéri keresztútra kerül sor Korláthelmecen, ahova a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma