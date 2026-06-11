Tűz ütött ki egy faipari üzemben a Huszti járásban

Tűz ütött ki június 11-én reggel a Huszti járásban található Felsőhatárszeg (Mala Rosztoka) egyik fafeldolgozó üzemében – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a lángok egy szárítókamrában csaptak fel.

A vállalkozás tulajdonosa még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta saját erőből megfékezni a tüzet, azonban erőfeszítései nem jártak sikerrel. A helyszínre kiérkező tűzoltóegységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült lokalizálni és eloltani a mintegy 120 négyzetméteres területet érintő tüzet.

A tűzoltók megakadályozták azt is, hogy a lángok átterjedjenek a közvetlen közelben található raktárépületre, így elkerülhetővé váltak a még nagyobb károk.

A tűz következtében megsemmisült a szárítókamra, megrongálódott a kazánház egy része, valamint mintegy 50 köbméter bükkfűrészáru is a lángok martalékává vált.

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