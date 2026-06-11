Oroszország veszteségei halottakban és súlyos sebesültekben már régóta meghaladják a havi 30 ezret az ukrán pilóta nélküli rendszerek kezelőszemélyzete által tanúsított pontosság és szakértelem eredményeként – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön abból az alkalomból, hogy Ukrajnában először idén ünneplik a drónerők napját.

„Mostantól minden évben június 11-e a drónerők katonái iránti hálánk napja lesz” – fűzte hozzá az államfő. Hangsúlyozta, hogy drónok nélkül ma már elképzelhetetlen a modern hadviselés, és a pilóta nélküli ukrán rendszerek sikeresen működnek különböző szinteken: a fronton végrehajtott feladatoktól kezdve egészen az ellenséges terület mélyén, több száz kilométerre található fontos létesítmények megsemmisítéséig.

Megköszönte „mindenkinek, aki a drónerőknél szolgál, aki az ukrán technológiák fejlesztésén dolgozik, és azért munkálkodik, hogy Ukrajna előnyre tegyen szert a harctéren„. „Köszönet mindazoknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy Oroszország lehetőségei szűküljenek, miközben a mi biztonságunk erősödik” – tette hozzá az elnök.

Zelenszkij szerda esti videóüzenetében kiemelte, hogy a drónerők létrehozása óta eltelt egy év alatt csaknem 40 milliárd dollár értékű, különböző szintű orosz célpontot semmisítettek, illetve rongáltak meg

– idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

Forrás: MTI

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