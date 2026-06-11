Két lépésben változtat az FIA a motorszabályokon

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a FOM, a csapatok valamint a motorgyártók képviselői hosszas egyeztetések után megállapodtak a motorszabályok módosításáról a 2027-es és a 2028-as szezonra vonatkozóan.

Az illetékesek a márciusi Japán Nagydíj óta folytattak megbeszéléseket, többek között az első három versenyhétvége során elhangzott versenyzői kritikákra reagálva, amelyek elsősorban a vezetési élménnyel és a futamok képének megváltozásával voltak kapcsolatosak.

A mezőny tagjai úgy érezték, az energiamenedzsment szerepének növekedésével az F1 „letért a helyes útról” – megjegyzéseikre a vezetőség azonnal reagált, a Miami Nagydíj előtt már igazítottak a 2026-os szabályokon. Ezeket a többség pozitívan fogadta, viszont megjegyezték, a 2027-es évtől jelentősebb módosításra lesz szükség.

Hamar megállapodtak abban, hogy változik az 50:50 százalékos arány a belső égésű motor és az elektromos hajtás között. Az első tervek szerint ez 2027-ben 60:40 lett volna a belső égésű motorok javára, az utóbbi hetekben viszont a változtatás időzítése újabb viták tárgyává vált.

A sportág vezetői és a csapatok képviselői az FIA szerdán, kora este kiadott közleménye szerint kompromisszumos megoldásra jutottak, vagyis már 2027-ben is jönnek változtatások, viszont nem olyan radikálisak, mint az első tervezetben szerepeltek. A 60:40-es arányt 2028-ra éri el a sportág, vagyis a gyártóknak több idejük marad a felkészülésre.

Ez az arány a következő szezonban 58:42-re változik a belső égésű motor maximális teljesítményének 400 kW-ról 420 kW-ra növelésével és az elektromos rész teljesítményének 350-ről 300 kW-ra csökkentésével. Továbbá 5 százalékkal emelik az üzemanyag-átfolyást is. 2028-ra ez 13 százalék lesz, a belső égésű motor teljesítménye pedig 450 kW.

A közleményben szó esik a különböző motormódokról is. Az előzéshez használt „extra erő” továbbra is 350 kW marad, az energia-visszanyerés viszont erősödik; 2027-ben 375 kW-ra, 2028-ban 400 kW-ra a jelenlegi 350 kW-ról.

Az FIA rövid közleményében kiemelte, a változtatásokkal a cél az, hogy a versenyzők ismét „teljes gázzal” tudják teljesíteni az időmérőket, miközben a versenyek izgalma, amit az idei változtatások hoztak, megmarad. Jelezték, a változtatásokat a felkészülési időre való tekintettel gyorsított eljárással tervezik elfogadni, így június 23-án a motorsport világtanács ülésén formálisan is jóváhagyják azokat.

Forrás: m4sport.hu

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