A KMKSZ ISZ kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, amelyet szerdán adtak át Budapesten – közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint a díjátadón Kövér László, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja laudációjában arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarság több mint egy évszázada nehéz történelmi körülmények között őrzi identitását, 2014 óta pedig újabb súlyos kihívásokkal szembesül. Úgy fogalmazott, a nemzeti önazonosság a legerősebb közösségképző erő, a modern nyugati civilizáció pedig a keresztény értékrendre és a nemzeti identitásra épül.

Hangsúlyozta, hogy nemzeti állam nincs nemzet nélkül, nemzet pedig nincs identitás nélkül. Kijelentette, „nem az nyer, akinek erősebb a fegyvere, hanem az, akinek erősebb a hite„, hozzátéve, hogy ez a hit segíti a kárpátaljai magyar közösséget a szülőföldjén való megmaradásban.

Kövér László szerint a díjazott szervezet tagjai a kárpátaljai magyar jövőt képviselik, azok a fiatalok, akik otthon maradva dolgoznak közösségük fennmaradásáért, valamint azok is, akik a háború miatt elhagyni kényszerültek szülőföldjüket, de továbbra is a hazatérés reményét őrzik.

A díjat átvevő Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke beszédében felidézte a szervezet indulását és tíz évvel ezelőtti újjászervezését. Elmondta, a nehézségek és kritikák ellenére sikerült olyan közösséget építeni, amelynek legfontosabb feladata a kárpátaljai magyar fiatalok összefogása és megtartása.

Hangsúlyozta, a közösségépítés hosszú távú munka, amelynek alapja a közös értékek és célok megőrzése. Kijelentette, a kárpátaljai magyarság nem mond le nemzeti identitásáról, anyanyelvéről és kultúrájáról.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy az alapítvány egyik legfontosabb feladata a közösségi kötelékek erősítése, valamint a határon túli magyar közösségek megtartása és megújítása. Mint mondta, a díj húszéves története azt bizonyítja, hogy a közösségépítő munka hosszú távon terem eredményt.

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma 2006-ban hozta létre a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat. Az elismerést évente olyan 35 év alatti személynek vagy fiatalokból álló közösségnek ítélik oda, akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív vagy közösségépítő tevékenységükkel, illetve személyes példamutatásukkal a polgári, keresztény és nemzeti értékeket képviselik.

A korábbi díjazottak között szerepel egyebek mellett a Rákóczi Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Romániai Magyar Cserkészszövetség, valamint a Szentegyházi Gyermekfilharmónia.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Dobsa István Facebook-oldala

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