Szakadékba zuhant egy autó Rahó közelében
Halálos közlekedési baleset történt hétfő este a Rahói járásban található Mezőhát (Lazescsina) településen július 21-én – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.
Az előzetes információk szerint egy 36 éves férfi elvesztette uralmát VAZ–2121 típusú személygépkocsija felett, amely ezt követően egy szakadékba zuhant.
A balesetről este 22:02-kor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A sofőr a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A mentésben a Kőrösmezői Állami Tűzoltó- és Mentőszolgálat munkatársai vettek részt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
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