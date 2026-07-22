Szakadékba zuhant egy autó Rahó közelében

Halálos közlekedési baleset történt hétfő este a Rahói járásban található Mezőhát (Lazescsina) településen július 21-én – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Az előzetes információk szerint egy 36 éves férfi elvesztette uralmát VAZ–2121 típusú személygépkocsija felett, amely ezt követően egy szakadékba zuhant.

A balesetről este 22:02-kor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A sofőr a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A mentésben a Kőrösmezői Állami Tűzoltó- és Mentőszolgálat munkatársai vettek részt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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