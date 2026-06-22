Az év eleje óta már a második halálos esetet regisztrálták megyénkben, amely összefüggésbe hozható a száraz növényzet égetésével. A tragédia ezúttal a Munkácsi járásban található Beregsárrét (Kálynik) községben történt – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A tűzesetről vasárnap 12:09-kor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A helyszínre érkező tűzoltók egy nyílt területen keletkezett avartüzet oltottak, amikor a leégett területen egy ember holttestére bukkantak.

Az előzetes információk szerint a 75 éves helyi lakos saját telkén próbálhatta elégetni a száraz növényzetet. Feltételezések szerint nem tudta megfékezni a lángokat, és a keletkező füst, illetve szén-monoxid miatt életét vesztette.

A DSZNSZ adatai szerint 2026 eleje óta már 1154 szabadtéri tüzet kellett felszámolniuk a régióban. A lángok összesen mintegy 801 hektárnyi száraz füvet, cserjést és hulladékot pusztítottak el.

A hatóságok ismételten figyelmeztetik a lakosságot, hogy a száraz növényzet, az avar, a tarló és a hulladék égetése szigorúan tilos, emellett súlyos környezeti károkat okozhat, és emberéleteket is követelhet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: DSZNSZ

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