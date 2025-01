Aláírást gyűjtenek Kárpátalján a szélerőművek építése ellen

Kárpátaljai lakosok és civil szervezetek petíciót indítottak, hogy ideiglenesen tiltsák meg szélerőművek építését és tervezését a kárpátaljai hegyvidéki területeken, amíg arról hivatalos területfejlesztési terv nem készül. A kezdeményezés január 6-tól a Kárpátaljai Megyei Tanács online felületén érhető el.

A petíció több érintett helyszínt is megnevez, például a borzsai térséget, amely miatt jelenleg is bírósági per folyik. A térségek védettségük és ökológiai értékük miatt alkalmatlanok ipari létesítmények, például szélerőműparkok elhelyezésére. A petíció szövegében hangsúlyozzák, hogy ezek a beruházások károsíthatják a helyi ökoszisztémát, veszélyeztethetik a biodiverzitást, és ellentétesek Ukrajna klímavédelmi céljaival.

A kezdeményezés célja, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács moratóriumot rendeljen el a szélerőművek építésére addig, amíg a területfejlesztési terv el nem készül. A petíció szerzői a lakosság széleskörű bevonását és a nemzetközi környezetvédelmi előírások figyelembevételét szorgalmazzák a jövőbeli döntések során.

Ahhoz, hogy a petíció a Kárpátaljai Megyei Tanács elé kerüljön, legalább 1 000 aláírás szükséges. A kezdeményezés ITT érhető el.

Forrás: a Kárpátaljai Megyei Tanács peticíós felülete

(Nyitókép: illusztráció)

