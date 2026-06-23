Tizenéves sérült meg egy beregszászi verekedésben

Sürgősségi ellátásra szorult egy tinédzser Beregszászban, miután egy konfliktus során sérülést szenvedett.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a diszpécserszolgálathoz egy verekedésről érkezett bejelentés. A helyszínen tartózkodók elmondása alapján a konfliktus során más, közelben tartózkodó gyermekek is érintettek lehettek.

A helyszínre a 600-as számú mentőegység érkezett.

Az egészségügyi dolgozók a fiatalnál fejsérülést állapítottak meg. A sürgősségi ellátást követően a tinédzsert további kivizsgálás és kezelés céljából a kórházba szállították.

A mentőszolgálat felhívta a szülők figyelmét arra, hogy érdemes odafigyelniük gyermekeik érzelmi állapotára, baráti körére, valamint a konfliktusok vagy a bántalmazás jeleire. A szakemberek szerint a megfelelő időben történő beszélgetés és támogatás segíthet megelőzni a veszélyes helyzeteket.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →