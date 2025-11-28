Tízéves a kárpátaljai járőrrendőrség

November 28-án ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a kárpátaljai járőrrendőrség. Az évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartottak, amelyen részt vett Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint Vaszil Ivancso, a megyei katonai közigazgatás első helyettese.

A járőrszolgálat első egységei 2015. november 28-án álltak szolgálatba: akkor 250 új rendőr tette le az esküt, és kezdte meg munkáját Ungvár és Munkács utcáin.

Roman Szaraj beszédében emlékeztetett arra, hogy az új típusú rendőrség létrehozása egy évtizeddel ezelőtt „a semmiből indult”, erős elhivatottsággal és azzal a meggyőződéssel, hogy a rendőri szolgálat minősége javítható. Mint mondta, az elmúlt évek a változások, a felelősségvállalás és a szolgálat időszakai voltak, tele kihívásokkal és fontos döntésekkel.

A megyei tanács elnöke kiemelte:

– A járőrök nap mint nap veszélyes helyzetekben dolgoznak, elsőként érkeznek a bejelentésekhez, és sokszor olyan munkát végeznek, amely bár láthatatlan marad, mégis nélkülözhetetlen a közbiztonság fenntartásához.

Vaszil Ivancso elmondta, hogy a járőrrendőrség az elmúlt évek során a megye egyik legfontosabb közbiztonsági szolgálatává vált. Hozzátette, hogy közülük sokan jelenleg is a védelmi erők kötelékében szolgálnak, amiért külön köszönet illeti őket.

– A háború körülményei között a járőrök felelőssége csak tovább nőtt, és a kollektíva mindvégig magas szintű szakmaiságot és kitartást mutat

– mondta Ivancso.

Az évforduló alkalmából elismeréseket és kitüntetéseket nyújtottak át azoknak a munkatársaknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a szolgálat fejlődéséhez.

Kárpátalja.ma