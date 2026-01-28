Tömeges ételmérgezés a Bukovelen

Tömeges ételmérgezésről számoltak be a Bukovel síközpontban, miután több turista akut bélfertőzés tüneteivel került orvosi ellátásra.

A fertőzöttek beszámolói szerint a betegség tünetei gyorsan jelentkeznek és teljes kimerültséget okoznak. A helyzetre a közösségi médiában, TikTokon és Instagramon terjedő felvételek hívták fel a figyelmet, amelyek a sürgősségi osztályokat és a mentőautókat mutatják.

Az orvosi ellátást igénybe vevő turisták erős hányingerről, hasmenésről, kiszáradásról és magas lázról számoltak be.

A sürgősségi és intenzív kezelés, valamint a magánorvosi segítség átlagosan 8 000 hrivnyába került egy turista számára.

Többen olyan súlyos állapotba kerültek, hogy infúziót kellett kapniuk több napon keresztül.

Az Ivano-Frankivszki Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ megerősítette a helyzet monitorozását. A szakértők több lehetséges okot vizsgálnak: rotavírusfertőzést, ételmérgezést és az ivóvíz minőségét is ellenőrzik.

A szakemberek felhívják a turisták figyelmét a kézmosásra, az antibakteriális szerek használatára, és javasolják, hogy a hivatalos tájékoztatásig csak palackozott vizet fogyasszanak.

Kárpátalja.ma