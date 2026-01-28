Tűz- és balesetvédelmi előadásokat tartottak négy kistérségben

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének beregszászi osztálya megelőző jellegű tájékoztatókat tartottak a Bátyúi, a Mezőkaszonyi, a Nagyberegi és Nagybégányi kistérségek képvsielői számára.

Erről a szolgálat hivatalos oldalán számoltak be január 28-án.

A szakemberek külön figyelmet fordítottak a fűtőberendezések, tűzhelyek, szilárd tüzelésű kályhák és generátorok biztonságos használatára. Felhívták a figyelmet, hogy a benzines és dízeles generátorokat csak szabad téren szabad üzemeltetni, és rendszeresen ellenőrizni kell azok műszaki állapotát.

Nem maradt ki a robbanásveszélyes tárgyak kezelése sem: a résztvevőknek bemutatták a lehetséges veszélyeket, valamint a helyes eljárást azok megtalálása esetén.

Kárpátalja.ma