Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai lelepleztek két kárpátaljai nőt, akik orosz ideológiát népszerűsítettek, és nyíltan helyeselték az orosz agresszor állam háborús bűneit Ukrajnában.

A tájékoztatás szerint az egyik esetet az Ungvári járásban dokumentálták. Itt, egy helyi lakos saját Telegram-profiljáról kommenteket küldött az ellenséges TG-csatornákon. A nő tagadta az Ukrajna elleni orosz agressziót, és igazolta az oroszok háborús bűneit. A nő emellett nyilvánosan szimpatizált az úgynevezett „Oroszország igazi hőseivel”, akiket Ukrajnában „meggyilkoltak”.

Ugyancsak orosz propagandát terjesztett egy nő a Huszti járásban. A 47 éves vendégmunkás szisztematikusan terjesztett ukránellenes anyagokat az Ukrajnában betiltott „Osztálytársak” nevű oldalon.

A nő közzétett egy videót is, amelyben azt állította, hogy az oroszok háborús bűnei jogosak.

Az SZBU nyomozói mindkét agitátorral ismertették a gyanúsítás tényét. A vádlottak 5 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak vagyonelkobzással.

