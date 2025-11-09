Újabb két internetes agitátort leplezett le az SZBU
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai lelepleztek két kárpátaljai nőt, akik orosz ideológiát népszerűsítettek, és nyíltan helyeselték az orosz agresszor állam háborús bűneit Ukrajnában.
A tájékoztatás szerint az egyik esetet az Ungvári járásban dokumentálták. Itt, egy helyi lakos saját Telegram-profiljáról kommenteket küldött az ellenséges TG-csatornákon. A nő tagadta az Ukrajna elleni orosz agressziót, és igazolta az oroszok háborús bűneit. A nő emellett nyilvánosan szimpatizált az úgynevezett „Oroszország igazi hőseivel”, akiket Ukrajnában „meggyilkoltak”.
Ugyancsak orosz propagandát terjesztett egy nő a Huszti járásban. A 47 éves vendégmunkás szisztematikusan terjesztett ukránellenes anyagokat az Ukrajnában betiltott „Osztálytársak” nevű oldalon.
A nő közzétett egy videót is, amelyben azt állította, hogy az oroszok háborús bűnei jogosak.
Az SZBU nyomozói mindkét agitátorral ismertették a gyanúsítás tényét. A vádlottak 5 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak vagyonelkobzással.