Új vízi átkelők épülhetnek a Dnyeperen Kijevben

Egymilliárd hrivnya értékben terveznek kombinált vízi átkelőket és hozzájuk vezető utakat építeni Kijevben, a Dnyeper folyón. A beruházásról szóló kormányhatározatot már elfogadták – jelentette be Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

A létesítmények pontos helyét a katonai parancsnokság jelöli ki, a végleges helyszíneket és a hozzájuk vezető útszakaszokat pedig többek között a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás hagyja jóvá. A kormány ajánlása alapján a szükséges, egymilliárd hrivnyás forrást a városnak kell előteremtenie – közölte a polgármester.

A tervezett beruházás hátterében az áll, hogy az utóbbi időben egyre több támadás éri a főváros hídjait. Az október 27-i orosz támadás során a Déli híd is érintett volt, az infrastruktúrában keletkezett károk a metró működését is befolyásolták, és a közúti forgalmat is korlátozni kellett.

Az október 20-i támadás idején az Északi híd közelében füstöt észleltek. Magát a hidat nem érte találat, a közlekedés azonban ott is nehézkessé vált.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: illusztráció, kyiv.info

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