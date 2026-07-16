Zelenszkij ideiglenes védelmi minisztert nevezett ki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízta Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjét a védelmi minisztérium irányításával az új miniszter hivatalos kinevezéséig.

Az elnök közlése szerint Hmarával egyeztetett az Oroszország elleni nagy hatótávolságú műveletekről, valamint az ukrán védelmi erők felszerelésének biztosításáról és a védelmi reformok folytatásáról.

Zelenszkij jelezte, hogy a szükséges jogi eljárások lezárása után a parlament támogatását fogja kérni Hmara védelmi miniszteri kinevezéséhez.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Hmara jelentős tapasztalatot szerzett a korszerű, technológiai alapú csapásmérő műveletek irányításában, amelyet a jelenlegi háborúban kulcsfontosságúnak nevezett Ukrajna védelme szempontjából.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ukrán Elnöki Hivatal

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →