A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság köszönetnyilvánítása

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság ezúton fejezi ki köszönetét Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a szervezet működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához nyújtott támogatásért.

A támogatás hozzájárult a beregszászi Mentálhigiénés Tanácsadó Központ fenntartásához, a segítő szakemberek szakmai munkájának támogatásához, valamint olyan közösségi és prevenciós programok megvalósításához, amelyek a kárpátaljai magyar közösség lelki egészségének védelmét szolgálják.

A támogatási időszakban több, a kárpátaljai magyar közösség lelki egészségét szolgáló program valósult meg. Az internetes kommunikáció sajátosságai című prevenciós program négy helyszínre jutott el, ahol iskoláskorú tanulók és pedagógusaik vehettek részt az online tér kihívásait, veszélyeit és felelős használatát feldolgozó interaktív foglalkozásokon. A program a fiatalok digitális tudatosságának, kritikus gondolkodásának, empátiájának és kommunikációs készségeinek fejlesztését szolgálta.

A Lelki Egészség Napja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói számára kínált önismereti, közösségépítő és pszichológiai támogató programokat. A kezdeményezés célja a hallgatók megküzdési stratégiáinak erősítése, a stresszkezelés támogatása, valamint a közösségi kapcsolódások és a lelki ellenállóképesség fejlesztése volt.

A Kiégést megelőző pszichoedukációs program pedagógusok, egészségügyi dolgozók és lelkészek bevonásával valósult meg. A program a kiégés korai jeleinek felismerésére, a stressz hatékony kezelésére, az önreflexió erősítésére és a szakmai lelki egyensúly megőrzésére helyezte a hangsúlyt.

A háborús körülmények között különösen fontosnak tartjuk, hogy a közösség tagjai elérhető, szakmailag megalapozott és támogató mentálhigiénés segítséghez juthassanak. A támogatás lehetővé tette, hogy szervezetünk továbbra is hozzájáruljon a lelki ellenállóképesség, az önreflexió, a megküzdési készségek és a közösségi kapcsolódások erősítéséhez Kárpátalján.

Köszönjük Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy támogatásukkal hozzájárultak a kárpátaljai magyar közösség mentális jóllétének előmozdításához.

Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság

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